Villa San Giovanni: successo per il II trofeo di dama

13 agosto 2018 20:31

Si è svolto a Villa San Giovanni il II trofeo di gara interregionale di dama

Anche quest’anno, si è disputato, il 12 agosto, presso la “Luna e lo Gnac”, sul lungomare di Villa San Giovanni, di fronte allo stretto di Messina, di incomparabile valore, il II° trofeo città di Villa S. G., gara interregionale di dama italiana, valevole per il sistema elo-rubele. Organizzato dal presidente dell’ASD Amaranto, Giuseppe Amaretti, affiancato dai suoi associati e dal direttore di gara, Massimo Ciarcia’, ha visto la partecipazione di un buon numero di damisti, provenienti da Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Lazio, Valle d’Aosta , i quali sono stati suddivisi in 4 gruppi di gioco. Al termine dei turni di gioco, si aggiudicano la vittoria, nel primo gruppo assoluto, il GM calabrese Gitto Francesco, seguito da Fontanarosa Angelo e 3° classificato Sciuto Carmelo. Nel secondo gruppo assoluto, vince Micalizzi Giovanni, 2° classificato Mille Franco e 3° Amaretti Giuseppe. Nel 3° gruppo assoluto, vince Bellusci Attilio, al 2° posto Signori Giuseppe e al 3°posto Amaretti Ismaele. Infine, nel gruppo Provinciali, vince Libri Giuseppe , 2° classificato Amaddeo Andrea, 3° classificato Calabrò Nicola. Sono stati premiati, anche, i ragazzi under 12: Idone Alessandra, Misefari Luca, Manglaviti Rosario e Ditto Alessandro; la prima donna classificata: Amaretti Ludovica;

Premiato, anche, per la prestigiosa carriera damistica, il Dottor Mazzilli Gaetano. Sono state consegnate targhe di ringraziamento, per l’arbitraggio e la fattiva collaborazione, a Ciarcia’ Massimo e a Signore Giuseppe. L’Asd Amaranto, ringraziando tutti i partecipanti, si ritiene soddisfatta per l’ottima riuscita del torneo.