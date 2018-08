Villa San Giovanni: domani si chiude il cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco

18 agosto 2018 22:30

Villa San Giovanni: domani l’esibizione del comico di Zelig Giovanni Cacioppo alle 22 in Piazza Chiesa a Cannitello

Domani sera si chiude il cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco. Si chiude in bellezza con l’evento di punta che vedrà esibirsi il comico di Zelig Giovanni Cacioppo alle 22 in Piazza Chiesa a Cannitello. Durante la serata , in primo cittadino Giovanni Siclari, porgerà il suo saluto post insediamento rimandato per dare avvio ad attività importanti che non potevano attendere. Questa sarà l’occasione per il sindaco Siclari, non solo per salutare la città ma, soprattutto, per sintetizzare i progetti per i prossimi quattro anni di mandato e per snocciolare dati interessanti sui lavori già in corso. L’appuntamento è, dunque, per domani sera, ci sarà anche il tempo per parlare alla città che pazientemente ha atteso un anno l’insediamento del suo sindaco.