Villa San Giovanni, giornata infernale per chi traghetta: “Dentro le lamiere sotto al sole, tantissime auto in fila” [FOTO]

11 agosto 2018 17:23

Lunghissime code ai traghetti di Villa San Giovanni, un lettore: “Urge intervenire e dare soccorso”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore arrivata qualche minuto fa alla redazione di StrettoWeb:

“Tante migliaia di auto sono incolonnate in pàrecchie chilometri di fila in autostrada, in attesa d’imbarcarsi a Villa San Giovanni verso Messina. Si tratta di uno stretto collo di bottiglia che impedisce la circolazione dal continente verso la Sicilia. Ora è urgente intervenire e dare soccorso.TUTTA QUESTA GENTE NON SA QUANDO SARÀ IN SICILIA.

Invece della TAV sia costruito il ponte sullo stretto. Nei Dardanelli stanno terminando il terzo.”