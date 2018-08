Messina, auto a tutto gas in via Palmara. Cacciotto: “Servono i dissuasori di velocità”

21 agosto 2018 10:33

Messina, la segnalazione del consigliere Cacciotto: “Sicurezza a rischio in via Palmara”

La via Palmara sita nel Villaggio Santo, la lunga arteria che costeggia il Gran Camposanto a Messina, presenta condizioni di estrema pericolosità“- lo segnala, in una nota rivolta all’assessore Mondello, il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto. “Soprattutto La parte sinistra della strada– denuncia Cacciotto- è interessata dalla presenza di strutture sportive e attività lavorative con la conseguenza che specie nelle operazioni di manovra, sono assai possibili incidenti. I cittadini chiedono maggiore sicurezza e per tali ragioni Cacciotto chiede la collocazione di delimitatori di velocità, esattamente come quelli installati sulla via Garibaldi: “Ridurre la velocità sulla via Palmara- conclude il consigliere- significa ridurre il rischio di incidenti”.