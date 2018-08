Messina, ancora degrado in via Caltanissetta: Cacciotto sollecita sindaco e Iacp

14 agosto 2018 10:04

Quale futuro per l’area sbaraccata di via Caltanissetta a Bisconte? Il consigliere della Terza Circoscrizione scrive al sindaco di Messina

“A Bisconte, insiste un area recintata da lastre metalliche risalente allo sbaraccamento avvenuto ben 13 anni fa. L’area, inserita nell’ambito C del risanamento ex legge 10/90, doveva servire alla realizzazione di un parco urbano per cancellare la vergogna di tanti anni di baracche. Eppure, a distanza di più di un decennio dalla demolizione della baraccopoli, la situazione è rimasta non uguale ma addirittura peggiorata“- è quanto denuncia il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto in una nota indirizzata al sindaco di Messina e al Commissario Starordinario IACP Leonardo Santoro.

L’area in questione, di competenza dello IACP- ricorda il consigliere- è servita e serve a tutt’oggi come discarica abusiva al punto che alcuni mesi fa è intervenuta l’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il sequestro; il rischio igienico sanitario è fortemente cresciuto con conseguenti ripercussioni sulla salute dei residenti.

L’area è recintata anche se in alcuni punti la protezione è stata divelta ma restano i rischi di sicurezza: esattamente qualche settimana fa, il 28 luglio 2018- prosegue Cacciotto-una ragazza di 17 anni durante una prova di scuola guida, proprio in una porzione di area sbaraccata, a bordo di un mezzo a due ruote, è finita in un dirupo riportando seri danni fisici”. Il consigliere chiede quindi di conoscere”il futuro di quest’area che rappresenta un vero e proprio sfregio non soltanto per i residenti ma per l’intera città. Il risanamento, tema centrale di questi giorni, passa anche dalla riqualificazione e dal recupero dell’area di via Caltanissetta“.