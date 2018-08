Vaccini: Taverna, nessuno mette in discussione loro importanza

10 agosto 2018 20:55

Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘Gentile professor Puoti, ho letto il suo post e come prima cosa mi preme darle appoggio e solidarietà. Conosco benissimo i casi come quelli di sua nipote, non solo per aver incontrato in questi anni tanti familiari di bimbi immunodepressi, ma anche perché ho studiato attentamente tutta la materia, coadiuvata da tecnici ed esperti. La voglio rassicurare perché, aldilà delle polemiche politiche, nessuno vuole mettere in discussione l’importanza dei vaccini”. Lo afferma Paola Taverna, esponente M5S e vicepresidente del Senato, rispondendo ad un post dell’internista ed epatologo Caludio Puoti.

“Il disegno di legge depositato al Senato e che sarà discusso nelle opportune sedi -aggiunge l’esponente pentastellata- porterà una vaccinazione più puntuale, più efficace di quanto non sia stato fatto finora. Dal consigliere regionale Davide Barillari il Movimento 5 Stelle, come espresso sul blog, ha preso le distanze. La ringrazio per avermi dato la possibilità di spiegare la mia posizione. Io sono una madre e le assicuro che il nostro unico intento è tutelare tutti i bambini italiani, la loro salute e la loro crescita formativa”.