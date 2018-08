Vaccini: Sereni (Pd), governo si fermi (2)

4 agosto 2018 16:51

(AdnKronos) – ‘La reintroduzione dell’obbligo vaccinale per i bambini che vanno all’asilo e a scuola -spiega- è stata varata un anno fa per invertire un trend preoccupante, che aveva fatto registrare nel nostro Paese una forte diminuzione dei vaccini. La scienza medica è unanime sull’importanza di raggiungere con le vaccinazioni il maggior numero possibile di bambini anche per poter proteggere coloro i quali, immunodepressi, non possono invece essere vaccinati. E i risultati della legge Lorenzin, già nel primo anno di attuazione, sono stati positivi”.

‘Le istituzioni non possono inseguire chi su questa materia continua a fare disinformazione, giocando con la salute dei cittadini e dei più piccoli in particolare. Chiediamo alla ministra di modificare il testo in discussione al Senato. Come Partito democratico ci opporremo in ogni modo in Parlamento per cancellare quell’assurdo emendamento e chiederemo a tutte le persone di buonsenso -conclude Sereni- di mobilitarsi contro chi combatte la scienza anziché le malattie”.