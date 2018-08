Vaccini: Parisi (Epi), contrastare deriva oscurantista 5 Stelle

6 agosto 2018 17:29

Milano, 6 ago. (AdnKronos) – “Sui vaccini non sono possibili accordi al ribasso né ipocrisie. Le forze liberali e le regioni di centrodestra devono contrastare con ogni mezzo democratico la deriva oscurantista dei 5 Stelle. Senza vaccini i bambini muoiono, sia chiaro”. Così Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, evidenziando che “non è possibile aprire nemmeno un parziale spiraglio al pensiero antivax: un misto di stregoneria, ignoranza e pressapochismo”.

Parisi chiede anche “al governatore Attilio Fontana maggiore chiarezza. Oggi su ‘Il Messaggero’ ha dichiarato i suoi dubbi sull’obbligatorietà vaccinale. Non so – ha detto – se l’obbligatorietà sia la cosa migliore. La scienza ha già risposto da decenni: sì, lo è. Capisco le necessità politiche di Fontana verso il Governo antivax, antitav e antitap, ma la Lombardia è dalla parte della scienza. Noi siamo in linea con questo spirito e contrasteremo ogni ritorno al passato” conclude.