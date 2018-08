Vaccini: Di Maio, in vigore decreto Lorenzin, autocertificazione già prevista

9 agosto 2018 21:39

Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Il certificato è stato previsto da ministro della Salute precedente Lorenzin. Non abbiamo cambiato nulla. L’autocertificazione era già prevista da Lorenzin”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Per il nuovo anno scolastico – sottolinea – si andrà avanti con l’autocertificazione prevista dal governo precedente. L’autocertificazione resterà in vigore per i tempi previsti dal decreto Lorenzin” anche perché per il nuovo anno scolastico probabilmente “non sarà stato ancora convertito il decreto Milleproroghe”.