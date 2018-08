Vaccini: Di Maio, ci crediamo e vanno fatti

9 agosto 2018 21:46

Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Ci crediamo nei vaccini e sosteniamo che i genitori debbano ascoltare i pediatri dei lori figli. Noi ci fidiamo della scienza e i vaccini vanno fatti”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7.

Per quanto riguarda la scuola, rileva Di Maio, “i presidi devono attenersi alla legge che è sacrosanta. E la legge non è cambiata. Quando ho parlato di obbligo vaccinale si parlava della questione della scuola materna e dei bambini che non possono frequentarla se non vaccinati. Su questa cosa non siamo d’accordo. Bisogna fare i vaccini ma non dobbiamo prendercela con i bambini per le scelte scellerate dei genitori. Dobbiamo rispettare il diritto all’istruzione dei bambini”.