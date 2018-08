Uil Pensionati Messina: Rosaria Gentile è la nuova responsabile delle Pari Opportunità

8 agosto 2018 10:36

Messina, Rosaria Gentile è la nuova responsabile delle Pari Opportunità della Struttura Territoriale Area dello Stretto

Nominata la responsabile delle Pari opportunità della Struttura Territoriale della Uil Pensionati Area dello Stretto di Messina. Si tratta di Rosaria Gentile, designata nell’ambito di una riunione dell’ esecutivo svoltasi a Messina. A darne notizia è Giuseppe De Vardo, segretario responsabile dell’Area dello Stretto Messina 1 della Uil Pensionati. Nell’ambito della stessa riunione, una nuova presenza femminile è ufficialmente entrata a fare parte del Consiglio territoriale : si tratta di Daiana Fazio, collaboratrice del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ingresso della componente nell’organismo è stato votato all’unanimità. Un’integrazione che si inserisce, anche in questo caso, nell’ambito di un più vasto progetto di intensificazione della partecipazione delle donne alla vita sindacale: un obiettivo che il segretario generale della Uil Pensionati Sicilia Antonino Toscano ha indicato quale prioritario, in linea con quanto espresso anche dal congresso nazionale della categoria e, più in generale, dalla Uil. Prende il via, dunque, la costituzione del Coordinamento regionale delle Pari opportunità, con la designazione delle nuove componenti provenienti dalle varie STU, ovvero le Strutture Territoriali della Uil Pensionati: un nuovo modello organizzativo del sindacato che venne inaugurato proprio a Messina nel febbraio scorso, in occasione della celebrazione del congresso territoriale che elesse i due segretari dell’Area dello Stretto Messina 1 e dell’Area dei Nebrodi Messina 2 Giuseppe De Vardo e Nunzio Musca.