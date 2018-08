Uccio De Santis conquista la Sicilia: oltre 4000 spettatori al Teatro Antico di Taormina

14 agosto 2018 15:52

Oltre 4000 spettatori e più di due ore di spettacolo al Teatro Antico di Taormina: pubblico in piedi per Uccio De Santis

Oltre 4000 spettatori, più di 2 ore di spettacolo, tanti ospiti siciliani tra cui Salvo La Rosa e Catena Fiorello, pubblico in piedi per la standing ovation finale. Uccio De Santis ha conquistato la Sicilia al termine di uno show che ieri lo ha visto protagonista assoluto al Teatro Antico di Taormina. La data speciale del “Cabaret del Mudù” ha conquistato tutti ed ha regalato ai presenti una serata di divertimento e spensieratezza. Lo show ha raccontato in forma di monologo e di sketch, la vita di Uccio De Santis, un comico “per vocazione”.

Passando dagli esordi per vincere la timidezza ai primi innamoramenti, sino ad arrivare al suo grande amore: il teatro. Un viaggio nei ricordi che ha dipinto tanti gustosi quadretti familiari e storie di vita vissuta.

Lo show è stato preceduto da appuntamenti quotidiani in diretta sui social che hanno accompagnato il pubblico in questa incredibile avventura, un vero e proprio countdown che si è concluso con l’accensione delle luci che hanno illuminato la splendida scenografia naturale del Teatro Antico.