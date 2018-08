Tragedia sfiorata a Messina, esplosioni e scintille sui cavi del tram: scoperto allaccio abusivo alla rete tranviaria

27 agosto 2018 19:40

Violenta deflagrazione lungo la via tranviaria a Messina: scoperto allaccio abusivo alla rete del tram

Tragedia sfiorata a Messina. Questo pomeriggio alcuni cittadini hanno assistito a una violenta deflagrazione lungo la via tranviaria a Provinciale, causata da un cavo abusivamente allacciato alla linea del tram. Sembrerebbe che la “geniale idea” di allacciarsi abusivamente ai cavi elettrici sia venuta ad un ambulante durante la festa del 5 agosto a Provinciale. A segnalare il pericolo il presidente della Terza Circoscrizione Lino Cucè, che ha allertato l’ufficio manutenzione atm. I tecnici hanno provveduto all’immediato distacco del cavo alla rete elettrica. Per portare a termine le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario interrompere le corse del tram a Villa Dante.