Tragedia Reganello, Facciola: “valutiamo la possibilità di una consulenza tecnica”

24 agosto 2018 18:58

Si valuta una consulenza tecnica per il processo relativo alla tragedia del Reganello

“Al momento non c’è nessuna novità da poter comunicare. Stiamo acquisendo in continuazione atti e dati attinenti a quanto successo lunedì alle gole del Raganello, a Civita. Stiamo anche valutando la possibilità di avvalerci, come Procura, di una consulenza tecnica”, dichiara il Procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla in merito alle indagini sulla tragedia delle Gole del Raganello a Civita. “Ci stiamo muovendo – ha aggiunto il Procuratore – ad ampio raggio. Tutto ciò che risponde delle condizioni di sicurezza, che sicuramente non c’erano, rientra nelle nostre attenzioni”. Il riferimento è alle indagini per individuare le responsabilità della tragedia e sul possibile coinvolgimenti di quanti si occupavano a vario titolo delle attività legate alla fruizione delle Gole.