Tragedia di Genova: sabato lutto nazionale, si ferma anche il comune di Salemi

17 agosto 2018 10:46

Il Comune di Salemi rinvia il concerto di Analfino e i Tinturia per partecipare alla giornata di lutto nazionale proclamata per le vittime della tragedi di Genova

Il Comune di Salemi partecipa alla giornata di lutto nazionale del 18 agosto, proclamata per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Per questo motivo l’Amministrazione, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha rinviato il concerto di Lello Analfino e i Tinturia che era previsto per la giornata di sabato. La decisione è stata adottata in pieno accordo con gli artisti, che ne hanno condiviso le motivazioni. Il concerto si terrà mercoledì 22 agosto, alle 22, in piazza Alicia. “Siamo vicini alla città di Genova che sta vivendo un momento difficile – afferma Venuti -. Appena appreso della decisione del governo di proclamare la giornata di lutto nazionale per sabato, non abbiamo avuto esitazione nel rinviare l’evento in segno di rispetto per le vittime di questa assurda tragedia”.