Barcellona Pozzo di Gotto: 5 milioni di euro per ricostruire il ponte sul Torrente Mela

29 agosto 2018 14:59

Soddisfatto il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto: firmato il decreto di finanziamento per il Ponte Mela

Dopo la visita, del 9 luglio scorso, a Barcellona Pozzo di Gotto presso il palazzo comunale, dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, On.le Marco Falcone, accompagnato dall’On.le Tommaso Calderone, si è svolto il sopralluogo in C.da Caldà. Erano presenti, oltre al Sindaco Roberto Materia, gli Assessori della Giunta, i tecnici del Genio civile di Messina e della Città Metropolitana, ed il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione civile, Ing. Calogero Foti.

Al sopralluogo del 9 luglio è seguito un incontro con l’Assessore Regionale On.le Marco Falcone, direttamente a Palermo presso la sede dell’Assessorato alle Infrastrutture durante il quale è stato stabilito di procedere all’elaborato definitivo di un percorso alternativo a doppia corsia che sarà realizzato a cura della Città Metropolitana, utilizzando la somma di 800.000 mila euro nella disponibilità della Protezione civile.

“Oggi- dichiara il sindaco Materia-apprendiamo che è avvenuta la firma del decreto di finanziamento per la somma di 5 milioni di Euro che saranno utilizzati per la ricostruzione del ponte sul torrente del Mela, restituendo in tal modo alle comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo la normale fruibilità della riviera di ponente. Il grazie dell’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto va all’On.le Presidente della Regione Nello Musumeci che ha mostrato, ancora una volta, grande sensibilità per la nostra città e all’On.le Marco Falcone che ha mantenuto in tempi celerissimi gli impegni assunti, oltre all’On.le Tommaso Calderone che direttamente ha profuso il suo impegno ed il suo lavoro per la comunità barcellonese insieme all’intera deputazione“.