Torregrotta, presentato il 4° Memorial Cristina Calleri [FOTO]

24 agosto 2018 15:05

di G.Remigare – Si è svolta ieri, giovedì 23 agosto, presso l’aula consiliare del Comune di Torregrotta, la conferenza stampa di presentazione del 4°Memorial Cristina Calleri. Un grande appuntamento per tutti gli appassionati di atletica e dello sport in generale che si ripete annualmente dal 2014. Hanno preso parte alla conferenza: il Sindaco di Torregrotta Corrado Ximone, l’Assessore allo sport Antonino Duca, il Presidente dell’A.S.D. Meeting Sporting Club Runner Nino Amico e il Presidente della FIDAL Messina Nunzio Scolaro. A mediare il dibattito il giornalista Remigare Giovanni.

A prendere per primo la parola è stato il primo cittadino Torrese Corrado Ximone che ha voluto ringraziare per l’abnegazione alcune realtà sportive torresi come quella della Meeting capaci di realizzare eventi di sport e solidarietà con importante seguito e partecipazione: “Siamo orgogliosi di poter ospitare, ancora una volta, nel nostro comune una manifestazione come questa. Mi fa piacere pensare che una vita spezzata prematuramente come quella della dolce Cristina, possa darci la forza di essere sempre più una comunità solidale e rivolta all’amore e al rispetto verso il prossimo. Sarà una bellissima giornata di sport e un momento di aggregazione per tutto il popolo torrese e non solo, speriamo di poter vedere un’importante affluenza di pubblico, perchè sono proprio queste le cose che fanno bene alla comunità.”.

Subito dopo l’intervento del sindaco, è stato il turno dell’assessore allo sport Duca che ha voluto esaltare il lavoro del Presidente Amico e di tutto il suo staff: “E’ bello vedere che nel nostro territorio ci sono realtà forti e vogliose di organizzare eventi sportivi con una chiara impronta solidale. Domenica ricordemo Cristina Calleri e lo faremo con grande emozione, ma anche con grande gioia. Quando una comunità si riunisce è sempre motivo di gioia e questo è quello che fa piacere a tutti che siamo chiamati ad amministrare e gestire la vita di questo comune. Ci dispiace solo non poter essere più “generosi” dal punto di vista economico, ma facciamo quello che ci è possibile, e lo facciamo con grande piacere. Sono sicuro che sarà una straordinaria giornata di sport e per questo ci tengo, ancora una volta, a ringraziare il Presidente Amico e tutto il suo staff organizzativo”.

Nino Amico, presidente dell’ASD Meeting Sporting Club Runner ha voluto dire la sua con emozione ed orgoglio: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale per la disponibilità e la collaborazione. Colgo l’occasione per sottolineare che non sono solo, a rappresentare questa società ci sono: Pasquale Amico, Nino Basile, Nicola Molino, Giancarlo Calleri e Angelo Mucella.”

Presidente Amico, come è nato tutto?: “Tutto è nato tanti anni fa, grazie alle passioni che ci accomunano: lo sport e la corsa. A queste passioni abbiamo unito la solidarietà, e questa è la cosa che ci rende davvero fieri. Vorrei riportarvi un dato che ci inorgoglisce, in questi tre anni abbiamo donato in beneficienza 5200 euro e posso garantirvi che per una piccola realtà come la nostra questi sono numeri straordinari. Siamo, orgogliosamente, l’unica società in Sicilia a fare tutto ciò. Ad oggi contiamo circa 60 iscritti in società, e in questi tre anni abbiamo anche raccolto parecchie soddisfazioni a livello provinciale e per questo siamo molto felici e soddisfatti. Il fatto di unire sotto la stessa passione tanta gente ci rende davvero orgogliosi di tutti i sacrifici fatti in questi anni.”

Si è parlato dell’aspetto solidale, ma bisogna ricordare che sarà sempre una corsa e pertanto ci saranno aspetti agostici che vanno discussi, e per fare questo ha preso la parola il Presidente della FIDAL Messina Nunzio Scolaro: “Prima di tutto è giusto sottolineare che la Federazione di Messina conta 22 società e circa 1500 atleti che io mi onoro di rappresentare da circa due anni e mezzo. La corsa a Messina è in buona salute e anche l’atletica leggera. In questi giorni sono usciti dei dati importanti stilati da “Il Sole24 ore” sulla sportività in Italia e la nostra provincia risulta essere al primo posto in Sicilia, anche se ancora siamo al 64° posto in Italia, ma stiamo crescendo e miglioreremo ancora anche a livello nazionale. L’ASD Meeting Sporting Club Runner per poter organizzare un campionato provinciale assoluto e master ha dovuto fare un percorso lungo quattro anni con tutte le difficoltà del caso e questo è un punto d’onore per la società, ma anche per il comune di Torregrotta che può contare su un’organizzazione sportiva di tutto rispetto come quella del Presidente Amico. Naturalmente le difficoltà economiche che i comuni siciliani stanno attraversando le conosciamo tutti, ma anche solo la parola disponibilità può essere un grande aiuto per queste realtà. L’organizzazione di certi eventi, come questo che verrà svolto domenica in ricordo della piccola Cristina Calleri, è importante sotto il profilo sociale, ma anche per quello culturale, per l’interazione e per il turismo. E’ naturale pensare anche a questo, domenica ci sanno 200 atleti accompagnati e questo è un aspetto che non va sottovalutato. Torregrotta può orgogliosamente vantarsi di un evento come questo e lo dico soprattutto da Presidente FIDAL. Ricordo, inoltre, che questa gara è autorizzata dalla Federazione che è l’unica a poter dare l’ok per la corsa su strada. Dietro c’è un organizzazione straordinaria, che prevede al primo posto la sicurezza degli atleti e di tutti coloro che partecipano all’evento.”

Appuntamento dunque domenica 26 Agosto sul lungomare di Scala Torregrotta a partire dalle ore 15:00. La prima gara inizierà alle 16:30, l’ultima invece avrà lo start alle 19.00. Sport e solidarietà insieme, ancora una volta!