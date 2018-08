Tav: Di Maio su Foietta, andrà da Mattarella? siamo arrivati al teatro

9 agosto 2018 22:01

Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Quindi si stanno prendendo in giro gli italiani, ci sono 10 miliardi buttati in un’opera del genere quando non ci sono le scuole per i nostri bambini e si va dal presidente della Repubblica per costruire il passante Torino – Lione. Ma chi ci è mai andato dal Presidente della Repubblica quando cadevano i tetti delle scuole? Queste cose non le concepisco perché è tutto teatro. E’ teatro con persone che fino a ieri stavano zitte zitte, nominate dal precedente Governo, che attaccano questo governo”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7 commentando l’intervista al Commissario per la Tav Paolo Foietta trasmessa nel corso della trasmissione in cui esprimeva l’intenzione di chiedere di incontrare il presidente della Repubblica.

“Se nomino un commissario per un’opera e quell’opera non la voglio realizzare mica nomino uno che vuole portare avanti quell’opera. Se la voglio portare avanti nomino uno che la vuole portare avanti. Il corto circuito è che questo qui viene dal precedente governo”, sottolinea Di Maio che comunque “non ho detto che si deve dimettere” ma “deve prendere atto” del contratto di Governo. “Con ‘andrò dal presidente della Repubblica’ siamo proprio al teatro”, conclude Di Maio.