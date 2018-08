L’ASD Taurianova Kings organizza la prima edizione di un torneo di mini basket

28 agosto 2018 12:07

Il Comune di Taurianova promuove un torneo di mini basket : “lo sport come componente di solidarietà e del sociale”

Avra’ inizio oggi 28 agosto a Taurianova a partire dalle 18,30 presso la centralissima Piazza Italia la prima edizione del KINGS BASKET DAY , organizzata da ASD TAURIANOVA KINGS presieduta da Maria Teresa Perri.

La manifestazione è patrocinata dal FIP, ASI, CONI, CIP, Comune di Taurianova. Saranno presenti anche il Presidente Nazionale dell’ ASI SEN. BARBARO, il Presidente del COMITATO REGIONALE PARALIMPICO DOTT. Scagliola.

Il programma prevede un torneo di mini basket. con la partecipazione di 4 squadre provenienti da scuole di basket della provincia di Reggio Calabria, oltre 50 giovanissimi cestiti daranno vita ad una KERMESSE di basket e divertimento.

Il KINGS BASKET DAY si è avvalso della collaborazione del Nuovo BASKET TAURIANOVA guidato da Michele Pricoco , pioniere del basket taurianovese che ha inteso organizzare un mini torneo di categoria “over” all‘interno del cartellone della manifestazione. Gradita anche la cooperazione anche con i Nasi Rossi della CLOWNTERAPIA ed il Cuore che sorride e AIDA onlus. Il contesto sportivo si arricchisce grazie anche della presenza amicale di due atleti paralimpici Taurianovesi, Francesco Comandé e Enza Petrilli che interverranno per testimoniare come lo sport sia strumento di integrazione sociale per le disabiltà. Grande compiacimento per il KINGS BASKET DAY , che si pregia di poter ospitare a Taurianova una rappresentanza della VIOLA BASKET REGGIO CALABRIA. Difatti la società nero arancio, che condividendo l’ obiettivo della KINGS cioè quello di promuovere nel miglior modo i sani principi e valori dello sport della pallacanestro ha raccolto l’invito facendo presenziare eccezionalmente il CLUB MANAGER MARIO PORTO, due importanti cestiti TOMMASSO CARNOVALI e VITTORIO NOBILE, che grazie alla loro disponibilità saranno parte attiva con tutti partecipanti al torneo.

L ‘organizzazione ha inteso trasformare per l’occasione il centro cittadino di Taurianova in un grande villaggio all’ insegna dello sport ,della solidarietà e del sociale ,che sono terreno fertile ideale per creare un’atmosfera di condivisione e amicizia con tutti i partecipanti all’ evento , e chi vorrà unirsi a questa grande

festa.