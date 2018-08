A cena con le stelle: a Taormina l’ultimo appuntamento con del ciclo “Dining with the stars”

28 agosto 2018 12:53

A Taormina una cena a quattro mani per celebrare il gusto e lo stile di Preferred

Quarto e ultimo appuntamento con il ciclo Dining With The Stars il 4 settembre al Grand Hotel San Pietro di Taormina per un menù a quattro mani tra lo Chef una stella Michelin Pasquale Palamaro e il Resident Chef Angelo Franzò.

Dopo il successo delle scorse serate, ritorna il 04 settembre il quarto e ultimo appuntamento con Dining with The Stars, al Grand Hotel San Pietro di Taormina.

Questa volta, ad unirsi al Resident Chef Angelo Franzò, sarà Pasquale Palamaro, una stella Michelin ed Executive Chef di Indaco, il ristorante de l’Albergo della Regina Isabella di Ischia.

Dal 2016 Executive Chef di tutti i ristoranti de l’Albergo della Regina Isabella, Palamaro ha una carriera costellata da varie collaborazioni con nomi illustri del panorama culinario, italiano ed internazionale: dagli Chef stellati Aimo e Nadia, Ugo Alciati e Alfonso Iaccarino, a Emanuele Scarello, Antonino Cannavacciuolo dell’Hotel Villa Crespi di Orta San Giulio e Anthony Genovese del Pagliaccio di Roma.

Il 2013, rappresenta, per la carriera dello Chef Palamaro, un anno di grandi traguardi. Viene, infatti insignito dell’ambita stella Michelin, grazie al suo lavoro a Indaco. Un’ ulteriore stella, che si aggiunge alle 5 già possedute dall’Hotel Regina Isabella di Ischia.

Una cucina prevalentemente marinara, in cui sono presenti non soltanto i prodotti del territorio isolano, ma anche quelli dell’orto privato, coltivato con passione, in cui lo Chef ama condurre gli ospiti dell’albergo, per degustare insieme qualche primizia di stagione.

I suoi piatti caratterizzati da una forte creatività estetica, mantengono i sapori del mare più autentici.

Da parte sua, il Resident Chef Angelo Franzò solleticherà i sensi dei commensali scegliendo dei piatti tradizionali e innovativi al tempo stesso, come nel caso del “Gambero fuori dal mare” o del “Filetto di ricciola con uno sguardo al domani”.

A far da cornice l’incantevole terrazza del ristorante “Il Giardino degli Ulivi”, da cui è possibile godere di una vista mozzafiato sulla stupenda baia di Naxos, circondati dalle attenzioni dello staff dell’Hotel 5*lusso – punta di diamante degli Eden Hotels + Resorts – per una serata piena di stelle, creatività ed eleganza.

Durante la serata verranno celebrati i 50 anni di Preferedd Hotels & Resorts, il brand di lusso di hotel indipendenti più importante al mondo, che rappresenta oltre 700 fra i più raffinati hotel, resort, residence e gruppi di piccoli hotel di lusso in 85 Peasi del mondo, tra cui, appunto, il Grand Hotel San Pietro di Taormina. Con le sue 5 Collezioni, Preferred Hotels & Resorts propone ai suoi clienti un’esperienza di viaggio unica ed indimenticabile: ogni struttura affiliata rispetta severi standard di qualità e servizio stabiliti nell’ambito del Programma di controllo qualità di Preferred Hotels & Resorts.

Per info e prenotazioni:

info.grandhotelsanpietro@edenhotels.it

tel: 0942 620711

Menu

Angelo Franzò

Il gambero fuori dal mare

Pasquale Palamaro

La zuppetta di asparagi di mare, tartufi, pinoli e pane alle alghe

Pasquale Palamaro

Gli aculei di mare su salsa di mozzarella di bufala

Pasquale Palamaro

Le mezze maniche di Gragnano coniglio, friarielli, vongole e limone salato

Angelo Franzò

Il filetto di ricciola con uno sguardo al domani

Il Pasticciere Alessandro Sicali

Sfumature Siciliane