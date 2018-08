Svizzera: sindacati, economia cresce, aumentare salari almeno +2% (4)

10 agosto 2018 01:19

(AdnKronos/ats) – Uno studio eseguito da Travail.Suisse sugli stipendi dei manager rileva che la disparità tra i salari più elevati e quelli più bassi all’interno di un’azienda è ancora cresciuto negli ultimi anni. La confederazione sindacale ribadisce che la crescita ottenuta in un’azienda non deve essere divisa quasi esclusivamente tra dirigenti e azionisti, ma bisogna accordare aumenti di stipendio a tutti i lavoratori per non compromettere la coesione sociale. L’organizzazione ribadisce quindi la richiesta di incrementare regolarmente le remunerazioni, invece di distribuire bonus, per permettere anche una consolidazione del diritto a una rendita.

Syna chiede dal canto suo un aumento dal 2 al 3% per tutti i lavoratori, con differenti rivendicazioni a seconda del settore e delle aziende. Il sindacato insiste in particolare sulla necessità di contrastare la ripartizione salariale individuale e arbitraria, che avviene spesso secondo criteri definiti “opachi”. Syna vuole inoltre adeguamenti di stipendio anche per far fronte alla progressione dei premi di assicurazione malattia. Secondo Syna, il salario dei dipendenti che possiedono un attestato federale di capacità (AFC) nel settore dei servizi non deve essere inferiore a 4’500 franchi.