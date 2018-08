Svizzera: sindacati, economia cresce, aumentare salari almeno +2% (3)

10 agosto 2018 01:19

(AdnKronos/ats) – Altre incertezze provengono però dall’Europa, poiché se la Brexit conduce a turbolenze politiche ed economiche gli investitori internazionali troveranno rifugio nel franco svizzero, causando una nuova sopravvalutazione della moneta nazionale. Le questioni con l’Ue tuttavia potrebbero anche influenzare la politica interna, in particolare per quanto riguarda eventuali cambiamenti relativi alla libera circolazione delle persone.

Per quanto riguarda il potere d’acquisto e i consumi privati, le associazioni chiedono aumenti salariali più generali rispetto agli anni precedenti: secondo Travail.Suisse, la quota di aumenti salariali generali è crollata dal 69%, nel periodo 2006-2009, al 35% del triennio 2014-2017. Gli aumenti degli stipendi riguardano dunque solo un terzo della massa salariale e quando avvengono sono fatti “in maniera arbitraria”. Le associazioni a difesa dei lavoratori credono che sia necessario accordare incrementi maggiori. La confederazione sindacale rileva che negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’aumento dei salari individuali a scapito dei redditi più bassi. Travail.Suisse intende quindi negoziare anche un aumento del salario minimo.