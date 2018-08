Calabria, sold out per Sfera Ebbasta alla Summer Arena

18 agosto 2018 19:59

Soverato, tutto esaurito per l’atteso concerto di Sfera Ebbasta alla Summer Arena divenuta una realtà di tutto il Sud

Un tutto esaurito ha sancito il successo del concerto di Sfera Ebbasta alla Summer Arena di Soverato. L’evento, unico in Calabria, è stato fortemente voluto dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area e la sua programmazione, che ha dimostrato di averci visto giusto: in migliaia hanno risposto positivamente all’appello della Summer Arena e soprattutto da fuori regione.

A concerto fatto, il dato più entusiasmante infatti, oltre al notevole sold out, è il 65% dei presenti, provenienti da fuori Calabria: «Questa è la dimostrazione che gli spettacoli musicali dal vivo, possono essere coniugati con il turismo – ha avuto modo di affermare lo stesso Senese -. L’indotto creato da eventi come quello con protagonista Sfera Ebbasta, che ha portato migliaia di giovani a invadere letteralmente Soverato ne è la dimostrazione, la musica può fare da traino per il turismo». Non solo economia, il concerto di Sfera Ebbasta ha ancora una volta rimarcato l’importanza di una struttura quale la Summer Arena, punto di riferimento a livello nazionale: «La Summer Arena è una realtà consolidata, tutta del Sud», ha detto ancora Senese.

Lui, Sfera Ebbasta, da parte sua, ha condotto il concerto calabrese con una padronanza artistica invidiabile: pubblico alle stelle, ha presentato le sue hit più note, non solo ai suoi fan. Non sono mancate infatti “Serpenti a sonagli”, “Bancomat”, “Figli di papà”, “Cupido”. L’esibizione si era conclusa con “Rockstar”, ma per i suoi, Sfera ha riservato un encore, l’ultimo suo singolo, “Pablo”.