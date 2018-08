Martusciello a Malagò su stadio del Crotone: “occorre con urgenza un tavolo”

26 agosto 2018 18:24

Martusciello: “chiediamo con urgenza al Presidente del Coni un tavolo di discussione sullo stadio del Crotone”

“Chiediamo con urgenza al Presidente del Coni un tavolo di discussione sullo stadio del Crotone. A distanza di una setttimana dall’esordio casalingo il Crotone non sa ancora dove disputerà il campionato. Se fosse accaduto ad una squadra del nord avrebbero trovato soluzioni di responsabilità. Chiediamo con urgenza un tavolo per poter rendere il sindaco capace di potersi assumere la responsabilità dell’apertura dello stadio. L’Italia non finisce prima di Crotone”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello, europarlametare di Forza Italia.