L’Associazione “Basta Vittime sulla S.S. 106” soddisfatta per la pubblicazione della delibera che sancisce l’avvio dell’opera

3 agosto 2018 21:26

L’Associazione “Basta Vittime sulla S.S. 106” soddisfatta a seguito dell’ultimo passaggio procedurale ormai concluso

“Il Direttivo dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” apprende con gioia e commozione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera n.3 del febbraio 2018 che riguarda la realizzazione della Seconda Tratta del Megalotto 3 che collegherà, con una moderna 4 corsie sicura e veloce, Sibari a Roseto Capo Spulico. Come è noto, questa Delibera vincola l’intero progetto dal momento che la Delibera n.41 del 10 agosto 2017 che riguarda la Prima Tratta del Megalotto 3 non ha alcun valore senza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera della Seconda Tratta, ultimo passaggio di un inter procedurale lungo 18 anni avvenuto nella serata di ieri 2 agosto 2018″, scrive in una nota stampa l’Associazione.