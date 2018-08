Sparatoria negli Usa durante un torneo di videogiochi, 4 morti e 11 feriti

26 agosto 2018 21:46

Sparatoria negli Usa: almeno 4 persone sono morte e altre 11 sono rimaste

Almeno 4 persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta durante un torneo di videogiochi a Jacksonville, in Florida. Lo riferisce la Cnn citando alcune fonti. La sparatoria è avvenuta durante un torneo online di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Il torneo era in corso in un bar dell’area del Jacksonville Landing. Madden NFL 19 è un videogioco basato sulla Nfl, il torneo di football. La competizione era in corso al GLHF Game Bar di Jacksonville. Drini Gjoka, che ha vinto la scorsa edizione del Madden Challenge, afferma su Twitter di essere ora al riparo dopo che colpi di arma da fuoco lo hanno colpito al pollice. ”Sono fortunato. Il proiettile ha colpito il mio pollice. Il peggior giorno della mia vita” twitta Gjoka. Un sospetto autore della sparatoria di Jacksonville è morto. Lo riportano i media americani, secondo i quali non è ancora chiaro se ci sia il coinvolgimento di un secondo aggressore