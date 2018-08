Sparatoria a Messina: attimi di paura sul viale Giostra, ferito 63enne [DETTAGLI]

25 agosto 2018 19:21

Si torna a sparare a Messina: 63enne preso a colpi di pistola sul viale Giostra, indagano i Carabinieri

Attimi di paura questo pomeriggio a Messina. Un 63enne, F.C., mentre era bordo di uno scooter nei pressi di un bar sul Viale Giostra è stato colpito da due proiettili, riportando una ferita al braccio. Il 63enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Piemonte, ma non è in pericolo di vita. Dalle primissime ricostruzioni sembrerebbe che chi ha sparato sia fuggito in sella a un motorino. Indagini a tutto campo dei carabinieri, che al momento non hanno ancora trovato i bossoli, ma stanno ascoltano i testimoni per la ricostruzione esatta della dinamica. F.C. non ha ancora fornito dettagli rilevanti per risalire all’identità di chi ha sparato. Fondamentale, per la ricostruzione dei fatti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza istallate nella zona.