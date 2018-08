Soverato (Cz), supermarket della droga nel centro cittadino: arrestato 36enne

24 agosto 2018 14:51

Soverato (Cz): aveva allestito un vero e proprio supermarket della droga all’interno della propria abitazione: sono inevitabilmente scattate le manette per C.A., 36enne soveratese

Aveva allestito un vero e proprio supermarket della droga all’interno della propria abitazione: sono inevitabilmente scattate le manette per C.A., 36enne soveratese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Soverato, Guardavalle e S. Caterina sullo Jonio, si sono recati presso l’abitazione del prevenuto al fine di eseguire una perquisizione domiciliare. Giunti sul posto, gli operanti hanno notato uscire dall’appartamento un giovane, il quale era in possesso di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, dichiarando di averla acquistata poco prima dal citato C.A. Pertanto, i controlli sono proseguiti all’interno dell’immobile, ove sono stati rinvenuti oltre 800 grammi di marijuana, riposta in diversi punti, 1450 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività delittuosa, e un pugnale orientale della lunghezza di 30 cm. Il suddetto materiale è stato sequestrato, mentre il soggetto è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano, in attesa dell’udienza di convalida. Il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel medesimo contesto, i Carabinieri della Stazione di Satriano hanno deferito in stato di libertà un 20enne del posto, poiché sorpreso, a seguito di perquisizione personale, con 12 dosi di marijuana. Altri 5 giovani del comprensorio soveratese sono stati invece segnalati alla Prefettura di Catanzaro, in quanto trovati in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente per uso personale.