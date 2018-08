“Sospesi senza paga”, la minaccia di Trump

10 agosto 2018 20:22

Washington, 10 ago. (AdnKronos) – Donald Trump rilancia la sua ormai famosa ‘faida’ contro i giocatori della che, in segno di protesta contro la violenza eccessiva della polizia contro gli afroamericani, sono tornati ad inginocchiarsi durante l’inno prima delle partite.

“Trovate un altro modo per protestare”, ha tuonato Trump su Twitter suggerendo di sospendere la paga dei giocatori che si inginocchiano. “I giocatori della Nfl lo stanno rifacendo, si inginocchiano mentre dovrebbero stare orgogliosamente in piedi durante l’inno nazionale” ha twittato il presidente americano, affermando che la loro è una protesta fuori luogo nei confronti dei tifosi.

“Una partita, per la quale i tifosi pagano così tanto per divertirsi, non è un posto dove protestare”, ha aggiunto, sottolineando che “la maggior parte dei soldi va comunque ai giocatori”. Trump ha concluso con un suggerimento-minaccia: “In piedi con orgoglio per l’inno o sospesi senza paga”. Il nuovo attacco arriva dopo che ieri, nelle diverse partite d’anticipo della nuova stagione della Nfl, molti giocatori si sono inginocchiati durante l’inno, continuando quindi la protesta che è stata lanciata la prima volta nel 2016 dal quarterback Colin Kaepernick, che ora non gioca più nella Nfl.