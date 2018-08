A Sinagra (Me) la mostra di pittura “Immagini di Sinagra di Alessandro Barocchi”

21 agosto 2018 11:44

La Pro Loco di Sinagra in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sinagra organizza la mostra di pittura “Immagini di Sinagra di Alessandro Barocchi”. L’inaugurazione si terrà Giovedì 23 agosto alle ore 18,30 nella sala consiliare del palazzo municipale di Sinagra. Le opere della mostra rimarranno esposte dal 23 al 28 agosto. All’evento interverranno oltre l’artista, l’Ing. Antonino Musca sindaco del Comune di Sinagra, dott.ssa Vincenza Mola presidente della Pro Loco e la Prof.ssa Antonella Papiro Deputata Nazionale. L’artista per la seconda volta consecutiva espone nel palazzo comunale. Collabora da alcuni anni con la Pro loco di Sinagra infatti alcune Sue opere sono esposte nella sede della Pro Loco, inoltre ha regalato alla comunità di Sinagra un murales “Fontana Barocca” a tema con il percorso le “Cento Fontane di Sinagra” nella Salita Orologio. Nel corso della serata sarà presentato il progetto “Disegnando Sinagra” Drawing Sinagra” Una ricerca grafica storica delle curiosità architettoniche di Sinagra e territorio. Il progetto si avvale di disegni che illustrano a livello tecnico i vari pezzi prescelti in un itinerario ideale capace di fornire un particolare aspetto su uno dei territori più interessante e ricco del territorio dei Nebrodi.