Siderno, Zavettieri: “piena solidarietà alla Società Locride Ambiente Spa”

17 agosto 2018 14:57

Il sindaco di Roghudi esprime la sua solidarietà alla Società Locride Ambiente Spa vittima di un atto intimidatorio

“Apprendo dalla stampa di ieri la notizia dell’incendio, avvenuto a Siderno nella notte fra il 9 e il 10 agosto, che ha distrutto 5 mezzi da lavoro della Società “Locride Ambiente Spa”. Nell’esternare ferma condanna e profondo disprezzo nei confronti degli autori dell’inqualificabile gesto criminale, in qualità di Sindaco di Roghudi, Comune in cui la stessa Società attualmente eroga il servizio di raccolta RSU, sento il dovere di offrire la massima solidarietà e la piena vicinanza a tutti i dirigenti e lavoratori della “Locride Ambiente Spa”. Se un simile gesto, operato a ridosso dello scioglimento del medesimo consiglio comune, non può che avere un doppio effetto negativo, contribuendo a “dipingere” una terra che nell’immaginario di molti non vuole saperne di cambiare, per le stesse ragioni, all’indomani del commissariamento di Siderno che quasi certamente non produrrà alcun risultato nella lotta alla ndrangheta, dovremmo tutti chiedere con forza a Salvini ed alla piramide di cui è attualmente vertice un impegno determinato e concreto per assicurare i responsabili dell’accaduto alla giustizia, che in questi casi non può e non deve fare sconti.

… Questo si che sarebbe un buon segnale di incoraggiamento alla stragrande maggioranza di forze sane che caratterizzano la nostra terra. Altrimenti di queste vicende e di questo periodo storico non rimarrà molto oltre lo sdegno e la sfiducia”, conclude il sindaco di Roghudi.