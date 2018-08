22 agosto 2018 19:51

Tragedia nel reggino: un uomo è deceduto in mare a Siderno mentre faceva surf

Nella tarda mattinata di oggi a Siderno, nel reggino, un uomo di 40 anni, calabrese trapiantato in Liguria, è morto mentre era intento a fare surf in mare. Il malcapitato ha perso i sensi ed è annegato in acqua, inutili i soccorsi da parte del sanitari del 118.

