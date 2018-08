A Siderno (RC) sabato 4 agosto la XV edizione del premio letterario “Giomo Trichilo”. Premio alla carriera a Cosimo Sframeli

2 agosto 2018 15:59

Si svolgerà sabato 4 agosto, in Piazza Vittorio Veneto, la quindicesima edizione del Premio letterario “Giomo Trichilo”. Particolarmente entusiasta il presidente dell’associazione culturale L’Eco di Siderno, Antonio Tassone, che ha voluto rimarcare come la manifestazione, di notevole spessore culturale, sia nata con la chiara finalità di tutelare, valorizzare e promuovere l’uso del dialetto. Anche quest’anno- dichiara Tassone- siamo riusciti a creare un qualcosa che ora va al di là dei confini regionali. Il dato incontestabile è che ogni anno, senza grandi risorse, siamo riusciti a creare uno spettacolo capace di richiamare il grande pubblico. Negli anni scorsi il premio ha ottenuto ascolti record nelle programmazioni televisive andate in onda. “Posso anticipare che quest’anno, oltre alla presenza fissa degli amici del Premio, ci sarà uno spettacolo molto gradevole con la rappresentazione dell’opera “Il borghese gentiluomo” proposta dalla Compagnia teatrale deliese dell’amico Giovanni Palumbo . Ovviamente, il clou dell’evento, sarà la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici. Il concorso comprende una sezione di poesia in lingua calabrese inedita-Premio Giomo Trichilo ed un premio alla carriera che quest’anno verrà conferito al Tenente dei Carabinieri Cosimo Sframeli. La serata sarà presentata da Ugo Mollica. Targhe speciali, per il contributo dato alla cultura, allo scrittore Anton.francesco Milicia autore , assieme ad Antonio Tassone del libro “Lumache” ed al poeta Luigi Roccisano.