A Siderno il corso di etica creativa del pittore Stefano Bernardelli: “Il profilo di Siderno”

“Il profilo di Siderno”. E’ questo il tema del primo corso introduttivo di pittura ed etica creativa che avrà luogo i pomeriggi di sabato 15 e domenica 16 settembre nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri”. Il corso, organizzato dall’accademia “La GiocOnda”, in collaborazione con “MAG. La ladra di libri” sarà tenuto da Stefano Bernardelli, pittore di origine mantovana e locrese di adozione, che introdurrà i suoi allievi alla sperimentazione di alcune vie di accesso ai fenomeni dei colori avendo come approfondimento la dottrina dei colori di Goethe e le lezioni di Rudolf Steiner. «Si tratta – ha spiegato Bernardelli – di un percorso didattico per portare a esperienza la vita stessa del colore e un metodo per trasformarla in arte”. I dettagli del corso verranno esposti nel corso di un’apposita

conferenza stampa, convocata per sabato I settembre alle ore 19 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di corso Garibaldi, 281 a Siderno.