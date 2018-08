Sicilia: vertice su sicurezza strade, Musumeci convoca Anas e Cas

23 agosto 2018 20:30

Al tavolo anche i sindaci delle città metropolitane di Messina, Palermo e Catania

Vertice domani a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo sulla sicurezza delle strade nell’Isola. Il governatore Nello Musumeci ha convocato una riunione per verificare le condizioni della viabilità primaria e secondaria in Sicilia. All’incontro, in programma alle 10, parteciperanno l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone; il dirigente generale del dipartimento, Fulvio Bellomo; il responsabile del coordinamento territoriale dell’Anas Sicilia, Valerio Mele; il direttore del Cas, Salvatore Minaldi; i sindaci delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e i commissari straordinari dei Liberi consorzi di Comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. (AdnKronos)