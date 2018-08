Sicilia, arrivano gli “Speedays”: tutti in pista a Pergusa con le auto e le moto

28 agosto 2018 12:39

Gli appassionati di auto e moto si danno appuntamento a Pergusa: si scenderà in pista in raggruppamenti da 3, ognuno avrà a disposizione turni da 30 minuti ciascuno per affrontare i 4950 metri del tracciato più veloce d’Europa

Sarà possibile iscriversi sino a giovedì 30, al primo dei due “Speedays” promossi dalla rivista Sicilia Motori, ed in programma domenica 2 all’Autodromo di Pergusa (il prossimo avrà luogo domenica 30 al “Valle dei Templi” di Racalmuto). La manifestazione, che consente a tutti gli appassionati (maggiorenni ed in possesso di patente di guida), di scendere in pista e poter compiere giri liberi veloci con la propria auto o moto, costituirà anche l’inaugurazione della pista il cui manto asfaltato è stato interamente rifatto. Proprio per celebrare la riapertura dinamica, il Consorzio Ente Autodromo Pergusa – co-organizzatore della manifestazione – ha previsto una “grande parata” (ore 9) con tutti i partecipanti insieme sul circuito, per percorrere il giro inaugurale. In testa alla carovana, che si prevede lunga e variegata considerato il numero dei partecipanti e la diversa tipologia di veicoli, auto e moto del futuro: dal prototipo ad energia solare costruito a Siracusa, la Solar Car Archimede 1.0, che sarà testata a Pergusa, prima della partenza per l’European Solar Challenge di Zolder (21 settembre), alla Energika Ego la prima moto supersportiva a trazione interamente elettrica che verrà condotta dall’esperto Salvo Pennisi (Responsabile del Centro Sperimentazione e Sviluppo dei Pneumatici Moto Pirelli), il quale farà da capofila ad altri esemplari ultra moderni. Ma soprattutto ci saranno gli appassionati, provenienti da tutta la regione, e che potranno dare sfogo alla propria passione in tutta sicurezza (ufficiali di gara e personale specializzato vigileranno sul regolare svolgimento della giornata). Sia le auto sia le moto, verranno suddivise in tre diverse categorie (moderne, d’epoca o storiche, da competizione), e ciascuno raggruppamento avrà a disposizione turni da 30 minuti ciascuno, durante i quali potranno affrontare i 4950 metri del tracciato più veloce d’Europa e che adesso, con l’adozione dei nuovi cordoli ed il nuovo asfalto, risulterà ancora più scorrevoli. Sarà una giornata di festa alla quale potranno aderire tutti coloro che lo vorranno (ingresso libero al paddock). Le iscrizioni sono possibili solo on-line su sito www.siciliamotori.it.