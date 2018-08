Sicilia, boccata d’ossigeno per i pescatori: dalla Regione fondi per oltre 11 milioni

17 agosto 2018 12:10

Spazio anche per l’ìnnovazione in acquacoltura, sette i progetti di ricerca selezionati: ce n’è anche uno dell’ Ateneo di Messina

In arrivo per i pescatori siciliani oltre undici milioni di euro, sul sito sito web istituzionale sono stati pubblicati i bandi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020. Scadenza delle domande 1 ottobre. Soddisfatto il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha dichiarato: “Per tropo tempo la pesca è stata la Cenerentola della Regione. È ora di invertire la rotta e far diventare l’attività ittica un settore trainante della nostra economia. Abbiamo messo in campo strumenti finanziari diversificati. Ed è solo l’inizio di una nuova stagione”. 2,5 milioni di euro saranno destinati alla Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie. Scopo del bando è la tutela dell’ambiente, l’uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici e la garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e la possibilità di pesca disponibili. 1,6 milioni saranno invece destinati alla Salute e sicurezza, per migliorare le condizione di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, oltre alla salubrità del pescato. 836 mila euro sono destinati alla diversificazione e alle nuove forme di reddito, per contribuire alla riduzione della pressione sugli stock ittici e al miglioramento della redditività del settore, promuovendo anche attività come il turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali, attività pedagogiche. Fondi anche per la rimozione dei rifiuti marini e quasi due milioni di euro per l’ammodernamento dei pescherecci. Spazio anche per l’ìnnovazione in acquacoltura, con un incremento dell’iniziale disponibilità finanziaria di altri cinquecentomila euro, per un totale, adesso, di quasi un milione. Sette i progetti di ricerca selezionati: tre dell’università di Palermo, due dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e uno ciascuno per il Conzorzio universitario di Trapani e l’ateneo di Messina.