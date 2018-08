Sicilia, è morta Rita Borsellino: una vita spesa per la lotta alla mafia e per la ricerca la verità sulla morte del fratello Paolo

15 agosto 2018 20:23

Sicilia: si è spenta Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo

Si è spenta questo pomeriggio a Palermo, a 73 anni, Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo. Cordoglio del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha dichiarato:

“Provo grandissimo dolore per la scomparsa di Rita Borsellino, che con la sua dolce determinazione ha combattuto tante battaglie non solo di legalità e civiltà nella nostra Isola e nel nostro Paese.

Rita ha saputo trasformare la tragedia e la violenza che hanno colpito la sua famiglia in impegno civile; un impegno che ha contribuito a trasformare Palermo e che rimarrà scolpito nella storia e nella memoria di questa città.

In questo momento triste sono vicino alla sua straordinaria famiglia, cui va un caloroso abbraccio.“