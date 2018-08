13 agosto 2018 10:04

Sicilia, terribile incidente sull’A19 Catania-Palermo: 2 morti e 3 feriti

È di due morti e 3 feriti il bilancio dell’incidente che stamattina, intorno alle 7, ha coinvolto tre auto lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova in Sicilia. Sul posto l’intervento dei sanitari dei 118, intervenuti in elisoccorso. Riaperta la corsia di marcia in direzione Palermo.