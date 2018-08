Sicilia, collegamenti con le isole minori a singhiozzo. M5S: “Compagnie rispettino i termini del servizio”

31 agosto 2018 20:26

Scatta interrogazione all’Ars a firma della deputata Roberta Schillaci per chiarimenti in merito alle criticità dei collegamenti con le isole minori in Sicilia

“Quanto sta accadendo in questi giorni nei porti siciliani da dove avvengono i collegamenti marittimi a singhiozzo con le nostre isole minori è inaccettabile. Lo è per i turisti che nel periodo estivo alimentano la nostra economia e lo è ancora più per i residenti che vedono assottigliarsi il diritto a dei collegamenti con la terraferma efficienti e continui. A cosa sono servite le audizioni con i sindaci delle isole minori e le aziende che garantiscono i collegamenti? Il Governo Regionale faccia rispettare gli impegni che le compagnie marittime hanno preso per assicurare il servizio”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che, avendo incontrato i sindaci delle isole minori in questi giorni, ha depositato una interrogazione con la quale incalza il Governo Regionale a dare risposte sui collegamenti con le piccole isole siciliane. “Dato che le audizioni che facciamo in Ars non servono praticamente a nulla – spiega la deputata – si faccia in modo di restituire dignità al lavoro delle commissioni permanenti all’Ars. Abbiamo accolto le istanze dei sindaci e quindi degli abitanti di questi territori, ma la situazione dei collegamenti continua addirittura a peggiorare. Occorre intraprendere un modello di sviluppo improntato a una adeguata pianificazione strategica del turismo, dove i collegamenti sono il principale settore che va attenzionato in quanto le Isole minori rappresentano l’asset strategico di un Isola a forte vocazione turistica. Si dice che la Sicilia dovrebbe vivere di turismo ma tutto questo a parole. Abbiamo accolto le idee dei sindaci, che in maniera puntuale, hanno anche suggerito soluzioni a costo zero. Se davvero dobbiamo vivere di turismo, si faccia subito qualcosa per risolvere il problema dei collegamenti e delle infrastrutture”– conclude Schillaci.