Sicilia: al via la seconda edizione del Mythos Opera Festival

8 agosto 2018 11:48

Mythos Opera Festival, domani la conferenza stampa di presentazione al Palazzo degli Elefanti di Catania

La Sala Bellini del Palazzo di città di Catania ospiterà domani, giovedì 9 agosto alle 11 e 30, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Mythos Opera Festival, rassegna operistica tra le più attese dell’estate siciliana. Il 10 agosto sarà Tosca ad inaugurare il Festival al Cortile Platamone di Catania. Nella stessa location il 12 agosto andrà in scena Mascagni incontra Verga, diretto dal noto direttore d’orchestra Alberto Veronesi. Il 22 agosto al Teatro Antico di Taormina si terrà un concerto – gala dedicato alla Cavalleria Rusticana. Il 24 agosto, nella stessa location, andrà in scena l’omaggio a Giuseppe Di Stefano Aida Concert Gala, a 10 anni dalla sua scomparsa. Il 28 agosto, infine, il Mythos Opera Festival chiuderà in bellezza sempre al Teatro Antico di Taormina con La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Filippo Arlia, direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese e direttore musicale dell’intero Festival.

Alla conferenza stampa di presentazione saranno presenti il sindaco del Comune di Catania, Salvo Pogliese, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo, il direttore del Polo Regionale di Catania per i siti culturali, Maria Costanza Lentini, il sovrintendente del Mythos Opera Festival, Gianfranco Pappalardo Fiumara, il co-direttore artistico del Mythos Opera Festival, Roberto Cresca, il regista Nino Strano e il co-regista Frederik Boni.