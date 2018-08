Servizio Civile Nazionale: bando per la selezione di 28.967 volontari, finanziati progetti anche a Reggio Calabria e Melito Porto Salvo [DETTAGLI]

28 agosto 2018 16:38

Il Servizio Civile della POPG Onlus finanzia il progetto dal titolo “Oltre 2018” a Reggio Calabria e a Melito Porto Salvo

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato un Bando per la selezione di n. 28.967 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero.

La Piccola Opera Papa Giovanni Onlus ha avuto approvato e finanziato il progetto dal titolo Oltre 2018, ottenendo un totale di 20 posti da assegnare ai volontari e da ripartirsi su 5 sedi operative, 3 su Reggio Calabria e 2 su Melito Porto Salvo.

L’accesso e la selezione al progetto di servizio civile della POPG Onlus viene curato dallo stesso Ente, secondo le modalità previste dal “Sistema di reclutamento e selezione” accreditato.

Il percorso proposto a tutti i candidati prevede lo sviluppo di conoscenze di base nell’area dei servizi alla persona e di competenze di tipo educativo, socio riabilitativo, organizzativo dei servizi sociali e dei servizi formativi. Il progetto è consultabile sul nostro sito www.piccolaopera.org., unitamente agli allegati utili alla domanda.

Per ottenere ulteriori informazioni sul percorso di accesso e selezione e per conoscere meglio il progetto, si può contattare la Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, sita in Reggio Calabria alla Via Vallone Mariannazzo, snc, al seguente recapito telefonico 0965/890135 e/o il Dott. Alessandro Petronio e l’Avv. Lucia Lipari agli indirizzi mail

formazione@piccolaopera.org. o @piccolaopera.org.

La domanda dovrà pervenire mediante deposito presso la sede dell’Ente o invio attraverso posta elettronica agli indirizzi su menzionati entro e non oltre la data di scadenza del Bando, fissata alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.

Non fa fede il timbro postale ma l’effettiva ricezione della domanda nei tempi previsti. Non saranno accolte le domande inviate via fax. L’ufficio sarà aperto per tutta la durata del Bando, dal lunedì al venerdì – dalle ore 09.30 alle ore 12.00.