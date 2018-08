Scuole a Messina, i sindacati: “Non basta chiuderle, sindaco trovi anche le soluzioni”

27 agosto 2018 15:43

Flc Cgil: “Dal sindaco di Messina ci aspettiamo soluzioni, troppo semplice giocare allo scaricabarile”

“Emettere ordinanze di chiusura dei plessi che non rispettano le normative sulla sicurezza, senza fornire alternative valide per garantire il diritto degli studenti messinesi di andare a scuola, è troppo semplice. Dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, ci aspettiamo soluzioni“. A dirlo sono Graziamaria Pistorino, segretaria regionale della Flc Cgil, e il responsabile dei dirigenti scolastici Franco Pignataro, durante il seminario di oggi a Taormina sulle problematiche di avvio dell’anno scolastico. Secondo il sindacato è “troppo semplice attribuire la responsabilità della risoluzione del problema alle istituzioni sovracomunale e alla politica. Il primo a doversi assumere la responsabilità deve essere il sindaco, non si può giocare allo scaricabarile“. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico i sindacalisti auspicano che non ci siano disagi e ritardi per gli studenti e che nell’incontro di domani organizzato con l’assessore Lagalla emergano risposte concrete e adeguate per fronteggiare l’emergenza scuole a Messina.