Emergenza scuole Messina, Uil: “No a strumentalizzazioni inutili, prevalga senso di responsabilità”

31 agosto 2018 17:04

Tripodi: “Giusta e condivisibile la linea dei sindaci e del Prefetto di Messina”

“Con riferimento all’odierna riunione svoltasi in Prefettura per discutere la scottante questione degli edifici scolastici a seguito dell’ordinanza di chiusura emanata dal sindaco De Luca, dobbiamo, ancora una volta e con piena soddisfazione, elogiare l’altissimo senso delle Istituzioni e l’enorme impegno per la risoluzione delle problematiche del nostro territorio profuso da parte del Prefetto di Messina dott.ssa Maria Carmela Librizzi, la quale ha evidenziato serietà, competenza ed equilibrio“ lo ha affermato il segretario generale della UIL Messina Ivan Tripodi.

“In tal senso, siamo convinti che sia necessario ed ineludibile garantire il diritto allo studio, come dettato dalla nostra Costituzione, agli alunni e agli studenti e, al contempo, il pieno diritto alla sicurezza degli edifici scolastici nei quali, bisogna ricordarlo, accanto ai ragazzi operano migliaia di lavoratori (dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e ATA)” ha continuato Tripodi.

“L’azione del Prefetto Librizzi è stata fondamentale per chiarire i termini di una questione dirimente per i cittadini e le famiglie della Città Metropolitana di Messina. In tal senso, nonostante l’ordinanza del sindaco De Luca sia stata emanata circa un mese fa (il 3 agosto), è emersa l’assoluta mancanza di iniziative, da parte dell’amministrazione comunale peloritana, finalizzate a reperire idonei locali alternativi nei quali far svolgere le lezioni” ha proseguito il segretario generale della UIL Messina.

“E’ necessario, infine, evidenziare l’alto senso di responsabilità manifestato da tanti sindaci di importanti centri della provincia, i quali, durante i loro interventi, hanno affermato la loro piena condivisione, in linea con le parole del Prefetto, sulla necessità di aprire le scuole il prossimo 12 settembre. Una posizione assolutamente condivisibile che, con il conforto delle valutazioni e delle schede tecniche, è, a nostro avviso, a portata di mano e sulla quale non sono ammesse inutili o sterili strumentalizzazioni” ha concluso il segretario generale della UIL Messina, Ivan Tripodi.