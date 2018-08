Sciacca: ecco quali saranno le disposizioni sulla viabilità per il concerto di Gianna Nannini

17 agosto 2018 19:01

In occasione del concerto di Gianna Nannini previsto per il giorno 19, ecco quali saranno le disposizioni del comando della polizia

Viabilità giorno 19.08.2018 in occasione del concerto di Gianna Nannini:

la via G. Licata rimane aperta al transito veicolare, è previsto il divieto di sosta a partire dalla piazza Lazzarini e fino a piazza Marconi

nella zona est il varco “B” della ZTL è previsto in piazza S. Friscia intersezione con il C.so Vitt. Emanuele;

nella zona ovest il varco “C” della ZTL verrà spostato a piazza Carmine

la piazza M. Rossi è previsto il divieto di sosta a partire dalle ore 14,00 esclusa l’area di parcheggio libera che verrà riservata ai mezzi dei diversamente abili

via incisa è previsto il divieto di sosta solo dal lato dx:

via Eleonora D’Aragona è previsto il divieto di sosta lato sinistro (lato nord)

Considerato che l’evento prevede la recinzione dell’area dello spettacolo, sarà interdetto il divieto di transito a tutti i veicolo e ai pedoni.

Le chiusure ai pedoni mediante transenne metalliche è previsto:

Zona Est: corso Vittorio Emanuele – vicolo De Stefani

Zona Nord: via Roma- angolo piazza Matteotti,

via Garibaldi angolo Corso Vittorio Emanuele

Zona Ovest: corso Vittorio Emanuele angolo vicolo Ficani.

Si comunica inoltre che verrà effettuato il servizio di bus navetta dalla zona Stazzone a piazza Carmine e dall’area di Protezione Civile di c.da Perriera all’incrocio ponte della Perriera con la scalinata di via Orti S. Salvatore. Si ringrazia tutta la cittadinanza per la paziente collaborazione necessaria a far si che l’importante manifestazione musicale si effettui regolarmente.