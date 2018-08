Il vicepresidente del Consiglio comunale di Milano in visita a Sant’Eufemia e al parco nazionale dell’Aspromonte

13 agosto 2018 21:12

Laura Molteni, vicepresidente del Consiglio comunale di Milano, a Sant’Eufemia d’Aspromonte per parlare di un passato di collaborazione tra il nostro comune e il capoluogo lombardo, e anche di prospettive future. La presenza di un esponente del Comune di Milano, fortemente voluta dal Comune di Sant’Eufemia e dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, e dunque dal sindaco Domenico Creazzo, è stata la giusta conseguenza della visita che i rappresentanti dell’amministrazione comunale eufemiese avevano fatto a Milano grazie all’Associazione Aspromonte. L’invito rivolto all’amministrazione e al Consiglio comunale del capoluogo lombardo per visitare il nostro Comune e il Parco Nazionale, dunque, è stato visto con interesse dagli amministratori milanesi che hanno individuato in Laura Molteni il giusto interlocutore per discutere, oltre che del passato, anche di future prospettive di collaborazione tra enti. Lo Street Food Festival organizzato dall’Associazione Aspromonte è stata dunque la giusta occasione per creare spunti e punti di partenza per il futuro della nostra comunità. Oltre agli appuntamenti serali, con gli stand allestiti per l’occasione lungo la via Maggiore Cutrì, il convegno tenutosi nella Pineta Comunale è stato una sorta di confronto e di scambio di idee tra amministratori. “Sant’Eufemia d’Aspromonte e Milano, cooperazione e legame tra le due comunità – con cenni storici e mostra fotografica sul terremoto del 1908”, questo il titolo del convegno moderato da Massimiliano Rositano, che ha visto la partecipazione oltre che del sindaco Creazzo, presente anche in qualità di presidente facente funzioni del Parco Nazionale dell’Aspromonte, del vicepresidente del consiglio comunale del Comune di Milano, Laura Molteni, del vicesindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro; a portare la loro fondamentale testimonianza anche il prof. Giuseppe Pentimalli e il prof. Vincenzo Parisi.

L’onorevole Molteni ha poi visitato insieme ad esponenti dell’amministrazione comunale, del Parco Nazionale e dell’associazione Aspromonte, il territorio aspromontano, del quale ha potuto ammirare le meraviglie naturalistiche, ma anche tutto ciò che merita una maggiore valorizzazione. Le peculiarità aspromontane in generale, ed eufemiesi in particolare, sono state molto apprezzate da Laura Molteni, che insieme al sindaco Creazzo e al vicesindaco della Città Metropolitana, Mauro, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra produttori, esercenti, amministratori e imprenditori, come anche della necessità di abbandonare quell’individualismo che per decenni ha fatto sì che i nostri territori non sviluppassero le proprie potenzialità come avrebbero potuto e dovuto. La possibile futura collaborazione tra il Comune di Milano e i nostri enti locali sarà sviluppata in un’ottica di esempio e supporto, affinché si possa dare ai nostri territori il giusto valore, “esportando” la nostra cultura, i nostri prodotti locali, le nostre eccellenze e mostrando al mondo esterno quanto di eccellente l’Aspromonte possa offrire.