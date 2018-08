Sant’Agata Militello, lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti: attivata la squadra di Polizia ambientale

29 agosto 2018 15:35

Giro di vite a Sant’Agata Militello nel contrasto all’abbandono dei rifiuti, l’Amministrazione Mancuso attiva la squadra di Polizia Ambientale

L’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello ha deciso di imprimere un deciso giro di vite nel contrasto all’abbandono selvaggio dei rifiuti sulle vie cittadine ed il mancato rispetto della raccolta differenziata.

In seguito ad una riunione convocata, proprio sulla complessa problematica, dal sindaco Bruno Mancuso e dal vice sindaco Calogero Pedalà, assessore con deleghe all’ambiente, si è infatti deciso, oltre ad avviare una campagna di sensibilizzazione degli utenti sulla necessità di effettuare la separazione dei rifiuti e rispettare il calendario di conferimento, di istituire una squadra di “Polizia ambientale”.

Tale squadra sarà costituita da componenti del corpo di Polizia locale e da tecnici ambientali, con il compito di sorveglianza, informazione ed eventuale contestazione di violazioni delle ordinanze vigenti sul conferimento dei rifiuti. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti dell’impresa che gestisce il servizio di igiene urbana nell’Aro di Sant’Agata Militello, funzionari dell’ufficio ambiente del comune ed il comandante della Polizia locale, Vincenzo Masetta. “L’amministrazione invita la cittadinanza ad impegnarsi all’osservanza delle norme di conferimento – dichiara il sindaco Bruno Mancuso – visto che il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Regione sulla percentuale di differenziata (65% entro il 2019), implicherebbe una serie di penalità per il Comune ed un aggravio di costi sulla tariffa TARI difficilmente sostenibile per gli utenti”.