26 agosto 2018 12:45

Appuntamento a San Filippo del Mela con la finale di Ragazza e Ragazzo dell’Anno

Tutto pronto a San Filipppo del Mela per la presentazione della finale “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” . La manifestazione c si svolgerà il 28 agosto 2018 alle ore 11:00 nei locali del palazzo municipale di San Filippo del Mela in via Francesco Crispi. L’incontro sarà moderato dalla Dott. Donatella Manna.