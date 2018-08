Salvini a San Luca, mons. Oliva: “abbiamo visto un segno concreto della vicinanza dello Stato”

Salvini a San Luca, mons. Oliva: “la nostra terra non è solo ndrangheta e mafia”

“Oggi nella sua venuta vediamo un segno concreto della vicinanza dello Stato, ma anche della volonta’ delle Istituzioni di aiutare questa terra ad uscire dalla sua condizione di poverta’ economica con proposte concrete di sviluppo. Passare dalle parole ai fatti: e’ quello che questa gente del Sud si attende”. Lo ha dichiaratoil vescovo di Locri-Gerace, mons.Francesco Oliva. “La nostra terra – ha aggiunto mons.Oliva – non e’ solo ‘ndrangheta e mafia. C’e’ gente che lavora e nonostante il contesto di poverta’ in cui vive porta avanti la propria famiglia con grande onesta’. E’ il popolo di cui parla Corrado Alvaro in ‘Gente d’Aspromonte’. Questa gente soffre la poverta’ e la disoccupazione, ma ha tanta dignita’ e va avanti grazie al proprio lavoro ed al sudore della propria fronte. Ha conosciuto e conosce l’emigrazione e tira avanti col poco che questo ‘aspro’ monte concede. Sappiamo bene quanto male ha fatto la ‘ndrangheta a questa nostra terra. Sappiamo quanto affossa le sue speranze di sviluppo e di crescita. Ma siamo pronti a rialzarci e a collaborare con le istituzioni per sconfiggere questi fenomeni”. Il vescovo ha ringraziato il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, “per la sua presenza attenta alle problematiche di questo territorio, pronto a spingere le Amministrazioni locali a liberarsi dalle dipendenze e condizionamenti mafiosi. E’ un ruolo di accompagnamento necessario ed importante che aiuta a recuperare il valore della crescita civile, sociale e politica. Come Chiesa non ci tiriamo indietro. Vogliamo impegnarci in prima linea e collaborare ad ogni iniziativa di formazione alla legalita’ e di lotta alla ‘ndrangheta. Il bene confiscato che ci viene assegnato oggi vuole essere una risorsa per la crescita umana e sociale di questo territorio. Sara’ utilizzato per attivita’ di formazione e culturali, oratoriali e di aggregazione sociale”.