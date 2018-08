15 agosto 2018 15:30

Salvini a San Luca: “ci sono migliaia di pensionati italiani che vanno in Portogallo per non pagare tasse, penso a una zona di esenzione fiscale per pensionati italiani e stranieri”

Il governo puo’ fare qualcosa per attrarre investimenti e lavoro in Calabria? “Il governo non puo’, deve, l’unica risposta vincente e’ l’offerta di una alternativa alla criminalita’ organizzata”, risponde il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a San Luca. “Ci sono – aggiunge – migliaia di pensionati italiani che vanno in Portogallo per non pagare tasse, penso a una zona di esenzione fiscale per pensionati italiani e stranieri”.